Британский посол обсудил в МИД ответные шаги после инцидента в Солсбери

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу сообщил журналистам, что обсудил в МИД РФ шаги, которые предприняли Москва и Лондон после инцидента в Солсбери, однако детали дискуссии не раскрыл, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас только что прошли дискуссии с министерством иностранных дел здесь в Москве по поводу мер, которые предприняли обе стороны после трагедии в Солсбери. Я пока не собираюсь вдаваться в какие-то детали. Мы изучим то, что мне только что было сказано, и будем принимать наши решения исходя из этого", — сказал Бристоу.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Позже 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.

"В последние дни мы видели те шаги, которые предприняли пара дюжин государств по всему миру", — отметил Бристоу.

По его словам, эти действия в отношении России отражают степень озабоченности западных государств в связи с ущербом, которые наносятся безопасности как Великобритании, так и всех государств.