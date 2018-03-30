Экс-главу "Связьинвеста" назначили врио замгубернатора Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев назначил экс-главу "Связьинвеста" Евгения Юрченко своим заместителем, сообщает в пятницу облправительство.

Должность временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области стала вакантной 2 марта, после того, как Гусев освободил от нее Андрея Ревкова.

"Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев подписал указ о назначении Юрченко Евгения Валерьевича 2 апреля 2018 года на государственную должность Воронежской области временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, Юрченко назначается на срок полномочий временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Юрченко родился в 1968 году в Воронеже. По данным открытых источников, в 1987-1989 годах проходил службу в Афганистане, в 1992 году с отличием окончил Воронежский государственный университет (ВГУ) по специальности "радиофизика и электроника". Занимал различные руководящие посты в компаниях банковско-финансового сектора и телекоммуникационных компаниях, был генеральным директором государственной компании ОАО "Связьинвест", возглавлял Фонд содействия инвестициям им. А.С. Попова. С июня 2016 года – член совета директоров ПАО "ОАК", 1 сентября 2017 года был признан независимым членом совета директоров ПАО "ОАК". Доктор экономических наук, профессор.

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