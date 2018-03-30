Эксперты оценили реакцию кемеровских властей на трагедию

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Харизматичный политик Аман Тулеев, в середине 1990-х остановивший шахтерский бунт, возглавляет Кузбасс уже более 20 лет. Глава Кемеровской области неоднократно участвовал в переговорах с террористами и много раз возглавлял штаб после аварий на шахтах, но в этот раз — после трагедии в "Зимней вишне" — не вышел к жителям ставшего для него родным региона. О том, какие последствия это может иметь для местных властей и почему потенциальные сменщики Тулеева на посту главы Кузбасса не смогли выстроить конструктивный диалог с родными погибших и пострадавших и в целом с жителями региона, рассказали опрошенные РИА Новости политологи.

Сильно изменился за годы губернаторства

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети; 73-летний Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям. В среду, в официальный день траура в РФ, он выступил с обращением, заявив, что "на трагедии пытаются нажиться и стравить людей". Днем ранее Тулеева на стихийном митинге, продолжавшемся более одиннадцати часов, представлял вице-губернатор региона Сергей Цивилев, в конце дня он извинился и встал перед пришедшими на колени. В среду первый вице-губернатор региона Владимир Чернов назвал митинг "акцией по дискредитации властей". Позже стало известно, что своих должностей лишились заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что Тулеев в этой ситуации стал заложником выстроенной в регионе патерналистской структуры власти, когда в течение многих лет своего губернаторства он приучил людей думать, что единолично несет ответственность за все. Но в этот раз по состоянию здоровья не смог полноценно выстроить взаимодействие с жителями, а другие представители региональной власти, как оказалось, просто не умеют это делать.

"Когда его личное обаяние не использовалось в силу состояния здоровья, выработанных механизмов коммуникации без Тулеева просто не оказалось", — пояснил Журавлев. Он напомнил, что во время аварий на шахтах Тулеев не просто вел диалог с родными горняков, а полноценно участвовал в работе спасательного штаба.

"Он же не просто уговаривал родственников шахтеров – (говорил) потерпите. Он разговаривал с руководством шахт: говорил, что нужно сделать, требовал отчитаться через час, через два. То есть родственники видели не просто человека, которой их уговаривает, они видели того, кто старается им помочь. Насколько сегодня Тулеев способен в таком стиле возглавить штаб по спасению, я не знаю. Но что мы точно знаем – он этого не сделал. А от него ждали, что он не просто с экрана, как западный губернатор, скажет: "Мы даем миллион". От него ждали, что он там (на месте трагедии) будет. Он всегда был таким, и на этом держалась его фантастическая поддержка", — пояснил Журавлев.

В свою очередь руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что Тулеев за годы губернаторства сильно изменился.

"Сначала он действительно выступал как народный лидер. Придерживаясь левых коммунистических взглядов, он активно взаимодействовал с простым народом, наработал себе авторитет, но потом сильно изменился. В регионе давно уже достаточно жесткое отношение к гражданскому обществу. Тулеев, с точки зрения политической конкуренции и взаимоотношений с гражданским обществом, давно превратился в такого, даже не самого лучшего администратора", — считает Миронов.

По мнению Миронова, эти проявляющиеся в последнее время административные черты и не позволили выстроить эффективное взаимодействие в сложившейся ситуации. Одной из ошибок, по мнению эксперта, стало приписывание эмоционально настроенным людям оппозиционных настроений.

"Тулеев эмоционально настроенных людей воспринял с подозрением как тех, кто мог быть кем-то подослан", — считает Миронов. Он добавил, что, в целом, немногие губернаторы и их команды способны разговаривать с людьми так, как это нужно: на равных, умея выслушать, без эмоций. Эксперт считает, что еще одной ошибкой стала запоздалая реакция власти, хотя ситуация в Кемерово требовала мгновенного взаимодействия со всеми инициативными группами и людьми.

"Нужно было выйти к людям лично. Нужно было сразу же создать штаб, пригласить представителей инициативных групп или их создать из числа тех, кто с самого начала занял активную позицию и был причастен к трагедии. Нужно было поручить активистам параллельно с властью вести сбор данных, работать с людьми, может быть, заниматься сбором средств. Если бы люди в первые часы увидели, что власть с ними, что она немедленно пытается что-то сделать, то никакого противодействия бы не было", — считает политолог.

По его мнению, необходимо было также сориентировать вице-губернаторов и мэров, чтобы они постоянно находились с людьми, провести пресс-конференцию, дать объективную информацию, выступить в соцсетях.

"Реакция была запоздалая, власти не готовы были сразу выступить, никто нормально не прокомментировал. В итоге пришлось оправдываться перед федеральным центром. В Кузбасс пришлось ехать президенту лично, и по сути, все то, что должен был сделать Тулеев, сделал президент", — считает Миронов.

Сроки отставки и потенциальный сменщик

Миронов уверен, что после трагедии Тулеева ждет отставка, но покинет он пост не сразу. "То, что Тулеева сразу не отправят в отставку – это вполне в логике нашего федерального центра. Но думаю, что вопрос с отставкой Тулеева решен, дело только в сроках", — говорит Миронов.

Журавлев в свою очередь считает, что перспективы Тулеева на губернаторском посту будут зависеть от мнения жителей Кузбасса.

"Для администрации Тулеева последствия ЧП, думаю, будут серьезные. Для Тулеева лично – все будет зависеть от того, сохранил ли он поддержку жителей. Если замеры покажут, что люди – не те, которых коснулась трагедия, а жители области — (все равно) винят его в трагедии, тогда ему нужно будет уходить", — уверен Журавлев.

Оба эксперта считают, что вице-губернатор Сергей Цивилев, которого в анонимных Telegram-каналах "окрестили" возможным преемником Тулеева, в критической ситуации повел себя не лучшим образом.

"Насчет будущего (Цивилева) — сложный вопрос. Если уйдет Тулеев, наверное, на его место должен прийти человек не из команды. Все вице-губернаторы все-таки его люди. И его (Тулеева) уход — это отчасти их уход", — полагает Журавлев.

Миронов считает, что выступление Цивилева на митинге повысит его узнаваемость, но не сам рейтинг. "Считаю, что Цивилев показал себя в целом негативно. Он не сработал на высоте губернаторской позиции. Честно говоря, думаю, что после этой истории он не попадет на тот пост (губернатора), у меня такое предположение", — сказал эксперт.