США хотят устроить в России "цветную революцию", считает депутат Госдумы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ЦРУ и госдеп США пытаются провести в России сценарий "цветной революции", считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вброс фейковых новостей" в информационное пространство России, возможно, инициирован со стороны спецслужб США или украинских властей.

"Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий "цветной революции", используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов", — сказал Шхагошев журналистам.

Парламентарий считает, что в начале 1990-х годов американские спецслужбы уже пытались дестабилизировать ситуацию в России при помощи информационной и политической поддержки террористов в Чечне.

"Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети", — заключил Шхагошев.