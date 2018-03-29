В Госдуме предложили наказывать силовиков за побои на общих основаниях

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Проект закона о привлечении представителей силовых ведомств к административной ответственности на общих основаниях за побои внесен в Госдуму депутатами Борисом Пайкиным (ЕР) и Вадимом Деньгиным (ЛДПР), следует из электронной базы данных.

Авторы проекта отмечают, что сейчас военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, а также сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, работники органов внутренних дел, войск нацгвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов несут только дисциплинарную ответственность.

"Указанный законопроект предусматривает возможность привлечения лиц, указанных в части 1 ст. 2.5 КоАП РФ, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, к административной ответственности на общих основаниях", — говорится в документе.

Законодатели отмечают, что проект устранит законодательный пробел и обеспечит соблюдение принципа равенства всех без исключения лиц, совершивших преступление, перед законом.