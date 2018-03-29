Песков объяснил, почему Путин не вышел на митинг в Кемерово

Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не вышел к участникам митинга в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

"Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание", — сказал Песков в ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Он отметил, что глава государства далек от популизма и не дает пустых обещаний.

Песков добавил, что выходить к толпе с "митинговыми заявлениями" в такой ситуации — "кощунство". Он также заметил, что подобный жест "не решил бы проблем" и не ответил бы на вопрос о вине.

"Предметно говорить не с кем, когда столько людей", — добавил пресс-секретарь.

Во вторник Путин прибыл на место трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах пожара, а затем провел совещание по ликвидации последствий ЧП и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство.

Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват.

Позже российский лидер заявлял, что расследование пожара в Кемерово должно быть объективным и прозрачным, надо проверить все версии.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.