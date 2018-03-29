Песков объяснил, почему Путин не вышел на митинг в Кемерово

18:4629.03.2018
(обновлено: 19:29 29.03.2018)
33054120
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не вышел к участникам митинга в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".
"Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание", — сказал Песков в ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Он отметил, что глава государства далек от популизма и не дает пустых обещаний.
Песков добавил, что выходить к толпе с "митинговыми заявлениями" в такой ситуации — "кощунство". Он также заметил, что подобный жест "не решил бы проблем" и не ответил бы на вопрос о вине.
"Предметно говорить не с кем, когда столько людей", — добавил пресс-секретарь.
Во вторник Путин прибыл на место трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах пожара, а затем провел совещание по ликвидации последствий ЧП и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство.
Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват.
Позже российский лидер заявлял, что расследование пожара в Кемерово должно быть объективным и прозрачным, надо проверить все версии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.
Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.