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Политика

ГД не признала действия Горбачева и Ельцина по распаду СССР антинародными

12:1629.03.2018
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© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачев поздравляет Бориса Ельцина с его вступлением в должность Президента РСФСР. Архивное фотоПрезидент СССР Михаил Горбачев поздравляет Бориса Ельцина с его вступлением в должность Президента РСФСР. Архивное фото
© РИА Новости / В. Чистяков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Госдума не приняла предложенный фракцией ЛДПР проект постановления о признании деятельности первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина по развалу Советского Союза деструктивной и антинародной.

Герб СССР в парке Музеон в Москве. Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
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"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, основываясь на принципе установления исторической справедливости, заявляет, что необходимо на государственном уровне дать оценку итогам политической деятельности президента СССР М.С.Горбачева и первого президента РФ Б.Н.Ельцина, признав деструктивный и антинародный характер этой деятельности", — говорится в тексте постановления фракции ЛДПР.

По мнению либерал-демократов, негативная политика "перестройки" и "ельцинских реформ" "ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене", поэтому парламентарии предложили Госдуме призвать "помнить уроки истории" и указать "на необходимость проведения в дальнейшем грамотной и продуманной политики с тем, чтобы не повторять ошибок прошлого и обеспечить стабильное и последовательное развитие России".

Участники первомайской демонстрации в центре Москвы. 1987 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В заключении профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту отмечается, что он, "разделяя чувство сожаления авторов проекта", "не считает возможным поддержать представленную инициативу". Как отмечается в документе комитета, текст заявления не содержит конкретных фактов принятия Горбачевым и Ельциным "персональных решений, совершения ими действий, повлекших указанные негативные явления, и каких-либо подтверждений тому, что драматичные процессы того времени были результатом их деятельности".

"Исходя из вышеизложенного и с учетом предписаний статьи 103 Конституции Российской Федерации и статьи 93 регламента Государственной Думы, комитет по контролю и регламенту не поддерживает проект постановления и предлагает Государственной Думе его отклонить", — говорится в заключении комитета.

Тимофей Сергейцев философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря того же года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще (Белоруссия), в котором стороны заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.

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RITOR25
Народ давно вынес свой приговор! Решения депутатов его уже не изменят! Хорошо это или плохо решит история......
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29.03.2018
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Андрей Андреев
История признает и проклянет.
12:20
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