В Госдуму внесли проект о временной правовой охране промышленных образцов

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Проект закона по усовершенствованию правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности работников легкой промышленности, индустрии моды внесен в Госдуму депутатом Натальей Костенко (ЕР), следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся в часть четвертую Гражданского кодекса РФ.

"Существующие механизмы патентно-правовой охраны дизайнерских решений, отвечающих требованиям, установленным к промышленным образцам, не применимы к дизайну одежды, обуви и аксессуаров ввиду достаточно длительных сроков регистрации промышленных образцов",- отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предлагает охрану промышленных образцов при помощи введения режима их временной правовой охраны по аналогии с существующим механизмом в отношении изобретений.

Автор инициативы отмечает, что проект направлен на поддержание и развитие легкой промышленности через усовершенствование механизма патентования промышленных образцов с помощью предоставления временной правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности в сфере дизайна.