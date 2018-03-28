Командир арестованного Украиной судна рассказал о состоянии экипажа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Все члены экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" живы и здоровы и надеются на свое освобождение, заявил командир судна Владимир Горбенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находилось десять членов экипажа. Все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа.

"В данный момент наше судно с экипажем в количестве десяти человек находится под арестом в порту Бердянск возле причала. Хочу передать привет родственникам, сказать, чтобы они не переживали, все здесь живы, здоровы. Мы как граждане Российской Федерации надеемся и верим, что о нас не забудут и помогут вернуться домой к своим семьям", — сказал Горбенко в видеообращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Судно "Норд" находится на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать судно. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.