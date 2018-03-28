Члены ЛДПР предложили Медведеву ввести "демографический паспорт регионов"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и членами правительства предложили ввести "демографический паспорт регионов", а также принцип адресности при выделении средств на улучшение демографических показателей в зависимости от возможностей каждого региона, сообщил замглавы фракции, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В среду состоялась встреча руководства Госдумы и представителей фракции ЛДПР с Дмитрием Медведевым и членами правительства РФ. Одной из тем встречи в формате рабочего совещания стало обсуждение инициатив ЛДПР в области демографической политики.

"Финансирование субъектов должно зависеть от объективной необходимости. Для этого было предложено разработать для субъектов "демографический паспорт региона". В нем оцениваются объективные, субъективные и внешние причины существующих демографических проблем. Имея такой паспорт, можно нагляднее и точнее представлять масштаб и глубину проблемы. Соответственно, таким образом принцип адресности применяется на практике", — приводит слова парламентария его пресс-служба.

Нилов как глава профильного комитета Госдумы обратил внимание на необходимость реформирования подходов к вопросам демографии.

"Ежемесячные выплаты из Фонда социального страхования по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет нужно повысить с нынешних 40% от взносооблагаемого заработка. Для детей от полутора до трех лет — обязательно предусмотреть или ясли, или компенсацию услуг няни, или продление выплат. Нынешние 50 рублей в месяц — издевательство и анахронизм", — считает депутат.

По его словам, необходимо поднять с нынешних полутора прожиточных минимумов размер подушевого дохода для семей, планирующих использовать материнский капитал для насущных нужд. "При обсуждении законопроекта в свое время была соответствующая поправка фракции ЛДПР, и правоприменительная практика подтверждает обоснованность этой инициативы", — подчеркнул Нилов. Он добавил, что еще было озвучено предложение создать отдельное Министерство по демографии.