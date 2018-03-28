Комитет ГД не поддержал проект о присвоении звания "Город трудовой славы"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока не рекомендовал нижней палате парламента принимать в первом чтении законопроект о присвоении звания "Город трудовой славы" городам, на территории которых в годы Великой Отечественной войны труженики тыла проявили мужество и героизм.

Как отмечают авторы проекта, подвиг тружеников тыла не менее значим, чем подвиг фронтовиков, в связи с чем предлагается установить наряду с почетным званием "Город воинской славы" также почетное звание "Город трудовой славы", его могут получить, в том числе, города Российской Федерации, которым присвоено звание "Город-Герой.

Согласно законопроекту, в городе, удостоенном звания "Город трудовой славы", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания. В таких городах проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 9 мая (День Победы), а также в День города.

Как отмечают члены профильного комитета ГД, критерии, на основе которых будет приниматься решение о присвоении почетного звания, в значительной степени носят субъективно-оценочный характер, что может вызвать затруднения в ходе правоприменения.

Кроме того, в проекте не указаны источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств субъектов РФ.