Путин поручил формализовать задачи, поставленные в послании парламенту

НОВО-ОГАРЕВО, 28 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, поручив собравшимся формализовать задачи, которые были поставлены им в послании Федеральному Собранию.

В совещании, которое прошло без присутствия прессы, приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин, а также председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить вопросы экономической повестки дня, поговорить о среднесрочной перспективе и обсудить в практическом плане вопросы, связанные с реализацией отдельных положений послания президента Федеральному Собранию", — обратился президент к участникам совещания.

"Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании. Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для решения задач, которые в послании были изложены", — сказал Путин.