Министр обороны Ирана примет участие в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава минобороны Ирана Амир Хатами примет участие в международной конференции по безопасности в Москве, которая пройдет 4-5 апреля, сообщил сайт иранского министерства обороны.

"Министр обороны Исламской Республики Иран по официальному приглашению министра обороны Российской Федерации совершит поездку в Москву на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита Хатами проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по двусторонним, региональным и международным вопросам.