В Совфеде ответили на "презентацию Британии" по делу Скрипаля

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с RT назвал опубликованную газетой "Коммерсант" презентацию, которую показали представителям иностранных посольств на брифинге в британской дипмиссии в Москве, "сочинением на заданную тему".

"Я попытался вникнуть в содержание этой презентации, но достаточно быстро понял, что это бессмысленная затея <…>. В презентации отсутствует главное звено — хоть малейшее доказательство причастности России к этому преступлению", — заявил сенатор.

По его словам, Лондон действует в традициях тоталитарного режима, настаивая на том, чтобы Москвы или призналась в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, или доказала свою невиновность.

"Это либо подход тоталитарного строя, либо радикальное нарушение принципов презумпции невиновности. И то и другое радикальным образом противоречит самой логике права, верховенству закона и демократии, о которых так любят говорить в Великобритании", — заключил он.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала презентацию, которая была показана на брифинге в британском посольстве. Она состоит из титульного листа, хронологии инцидента, глав "Новая фаза российской агрессии", "Влияние "Новичка" и "Длинный список враждебных действий России" и перечисления мер, принятых британским правительством по результатам вышеизложенного.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала документ "манипуляцией мировым общественным мнением" и провалом британского премьера Терезы Мэй. "На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", — заявила дипломат.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.