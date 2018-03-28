В Совфеде ответили на "презентацию Британии" по делу Скрипаля

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с RT назвал опубликованную газетой "Коммерсант" презентацию, которую показали представителям иностранных посольств на брифинге в британской дипмиссии в Москве, "сочинением на заданную тему".
"Я попытался вникнуть в содержание этой презентации, но достаточно быстро понял, что это бессмысленная затея <…>. В презентации отсутствует главное звено — хоть малейшее доказательство причастности России к этому преступлению", — заявил сенатор.
По его словам, Лондон действует в традициях тоталитарного режима, настаивая на том, чтобы Москвы или призналась в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, или доказала свою невиновность.
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала презентацию, которая была показана на брифинге в британском посольстве. Она состоит из титульного листа, хронологии инцидента, глав "Новая фаза российской агрессии", "Влияние "Новичка" и "Длинный список враждебных действий России" и перечисления мер, принятых британским правительством по результатам вышеизложенного.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала документ "манипуляцией мировым общественным мнением" и провалом британского премьера Терезы Мэй. "На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", — заявила дипломат.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.