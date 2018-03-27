Москва ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить с 30 до 20 человек число сотрудников постпредства РФ при НАТО в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери.

"Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "ответ будет обязательно". "Мы его продумаем и дадим обязательно", — добавил источник в МИД.