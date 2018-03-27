Польша хочет дружественных отношений с Россией, заявил премьер

ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польша хочет дружественных отношений с Россией, укрепленных военной силой, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.

"Мы хотим самых дружественных отношений со всеми соседями и с Россией. Но мы не наивные, мы — реалисты, и лучше бы, чтобы эти дружеские отношения были укреплены нашей военной силой и солидарностью трансатлантического альянса", — сказал премьер.

Отвечая на вопрос, не боится ли он того, что Россия разместит в Калининградской области оружие массового поражения в ответ на планы разместить с польской стороны ракетные комплексы Patriot, Моравецкий заявил, что "россияне могут сделать в любое время самые разные вещи, потому что присутствуют очень близко к нашим границам, но это не значит, что мы не должны быть вооружены".