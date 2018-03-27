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Политика

Высылка дипломатов может коснуться трех консульств США, считает эксперт

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Массовая высылка российских дипломатов (326)
13:5927.03.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГосударственный флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фотоГосударственный флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Высылка американских дипломатов из РФ в ответ на решение США может затронуть все три консульства США, где штат был раздут в 90-е годы, в основном сокращение коснется культурной составляющей, заявила РИА Новости профессор кафедры американских исследований СПбГУ, эксперт РСМД Наталья Цветкова.

Сергей Лавров. Архив
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Дипломатия обладает паритетным свойством, какое-то количество и из нашего государства вышлют – определенное число дипломатов", — заявила Цветкова в ответ на вопрос о том, будет ли уравнено число работающих в РФ американских дипломатов с числом российских дипломатов в США после высылки. По ее словам, в настоящее время стоит вопрос о закрытии консульств США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Владивостоке.

Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"Я полагаю, что в настоящий момент консульства не закроют, но еще есть ресурс среди этих трех консульств, чтобы выслать немножко американских дипломатов оттуда… Да, конечно, обязательно высылка будет", — заявила Цветкова.

По ее словам, в 90-е годы штат американских дипмиссий в РФ был "раздут". "Сейчас мы медленно возвращаемся к нормальной точке обмена дипломатическими службами – стабильной, как и должно быть, чтобы всем было понятно, кто чем занимается. Это нормализует ситуацию", — заявила Цветкова.

По ее мнению, основной удар придется по культурным и образовательным обменам, а также по отделу работы со СМИ (public affairs).

"Да, минимальными шажками российская и американская дипломатия возвращается к стабильной точке общения и обмена. Когда некого будет высылать, могут встать на какие-то другие рельсы… Это стабилизирует ситуацию, дипломатия придет к консенсусу", — отметила эксперт. По ее словам, дипломатические выпады – "необходимое условие" для того, чтобы избежать войны.

"Могут сократить культурную составляющую, культурные центры", — считает Цветкова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ранее сообщалось, что общее количество российских дипломатов, работающих на территории США, составляет 455 человек, в том числе 155 работающих при ООН. Таким образом, после нынешней высылки их число сократится примерно на 13%.

В предыдущий раз российских дипломатов высылали из США в декабре 2016 года. Тогда в самом конце своего второго президентского срока Барак Обама распорядился выслать из Соединенных Штатов 35 сотрудников российской дипмиссии. Россия долго не отвечала на этот шаг, надеясь на позитивные перемены при новом американском президенте Дональде Трампе. Однако летом 2017 года Москва предложила Вашингтону сократить число дипломатов США в РФ на 755 человек — до 455, уравняв количество служащих посольства США в России и работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. При этом российская сторона отмечала, что в принципе, число американских дипломатов в России может быть сокращено еще больше.

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