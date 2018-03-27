Аксенов перераспределил полномочия ушедшего в отставку вице-премьера

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов перераспределил полномочия по кураторству энергетики, транспорта и сферы ЖКХ между тремя вице-премьерами.

Ранее Аксенов сообщил, что вице-премьер правительства Крыма Владимир Серов, курирующий транспорт, энергетику и сферу ЖКХ, подал в отставку.

По словам Аксенова, временно ЖКХ курирует вице-премьер Юрий Гоцанюк, транспорт – Виталий Нахлупин, энергетику – Игорь Михайличенко.

"Работа идет. Есть предложения в части того, чтобы оставить в таком формате, и рассматриваются предложения по назначению вице-премьера, который этот блок весь скоординирует, поскольку между собой связаны транспорт, топливо и энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство. Пока решения окончательного нет", — сказал Аксенов журналистам.