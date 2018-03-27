Лавров призвал к диалогу с теми, кто заинтересован в стабильном Афганистане

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Талибы* продолжают террористическую деятельность, но важно продолжать диалог с теми, кто заинтересован в стабилизации ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается их (талибов*) вовлеченности в террористическую деятельность: да, она сохраняется. Совсем недавно, на днях буквально они подорвали линию электропередач, оставили без электричества значительную часть Афганистана. Конечно, в этом контексте важно и для того, чтобы экономикой афганской заниматься, успокоить ситуацию, чтобы вместо попыток диверсий, которые лишь отпугивают инвесторов, мы увидели диалог и совместную созидательную работу, что поможет экономическим операторам из других стран начать вкладываться в Афганистан, не опасаясь за свои средства", — сказал он журналистам в Ташкенте.

В Ташкенте во вторник проходит международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Ранее сообщалось, что боевики радикального движения "Талибан"* подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив столицу страны без таджикского электричества.

* Террористическая организация, запрещена в России