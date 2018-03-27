МИД пообещал адекватный ответ на высылку российских дипломатов из США

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как было сказано в заявлении МИД, будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны стран ЕС и США. Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии российского генерального консульства в США", — сказала Захарова журналистам в кулуарах Synergy Women Forum в Москве.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.