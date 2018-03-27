Захарова обвинила Запад в агрессии на фоне траура из-за трагедии в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в день, когда в России произошла трагедия в Кемерово, западные власти, на словах выразив слова поддержки, на деле решили проявить "ничем не обоснованную агрессию".

"Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть", — написала представитель МИД РФ в Facebook.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>