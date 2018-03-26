ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Посольство России в США после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле предлагает в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России читатели считают нужным закрыть в ответ.
US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.
"Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?" — говорится в Twitter дипмиссии.
На выбор предложены генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.
В голосовании уже приняли участие 14,5 тысячи человек, однако его результаты станут доступны только на следующий день. Сообщение было ретвитнуто почти тысячу раз и собрало около 800 комментариев.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.