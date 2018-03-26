МИД выразил решительный протест в связи с высылкой дипломатов из ряда стран

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран Запада решением о высылке российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов", — говорится в сообщении министерства.
"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери", — отметило ведомство.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.