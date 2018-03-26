Пушков прокомментировал высылку дипломатов из США

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение США о высылке российских дипломатов, заявил, что, судя по последним шагам Вашингтона, потенциал ухудшения отношений между странами еще не исчерпан.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Судя по последним шагам США, потенциал ухудшения отношений с Россией далеко еще не исчерпан. И администрация США работает в этом направлении — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 марта 2018 г.

​"Судя по последним шагам США, потенциал ухудшения отношений с Россией далеко еще не исчерпан. И администрация США работает в этом направлении", — написал Пушков в Twitter.