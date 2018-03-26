Путин и эмир Катара обсудят широкий спектр двухсторонних отношений

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани во время официальной встречи в аэропорту столицы Катара Дохе. 12 февраля 2007 года

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани во время официальной встречи в аэропорту столицы Катара Дохе. 12 февраля 2007 года

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом Бен Хамадом Аль Тани широкий спектр двухсторонних российско-катарский отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.

Встреча пройдет в понедельник в Москве.

"Сегодня будет обсуждаться широкий спектр развивающихся двухсторонних российско-катарский отношений", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться на встрече сделка по продаже акций "Роснефти" китайской CEFC.

Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки. В 2017 году консорциум объявил о продаже 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.