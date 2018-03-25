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Политика

Песков назвал "невиданным хамством" действия Лондона по отношению к России

18:3425.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал обвинения в адрес России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, назвав их "невиданным хамством".

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
"Дело Скрипаля" как материал для психоанализа

"Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно — граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела ", — сказал Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Пресс-секретарь отметил, что главная задача России — справиться с провокацией, добавив, что Владимир Путин "хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку".

"То есть Путин сформулировал позицию сразу: <…> он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот, собственно, позиция Путина", — сказал Песков.

Теракт против россиян

В четверг брифинг по ситуации вокруг отравления в Скрипаля провел российский МИД. На мероприятие аккредитовались более 140 представителей зарубежных дипмиссий. Посол Великобритании проигнорировал встречу.

Английский футбольный болельщик у здания консульского отдела посольства РФ в Лондоне, Великобритания. 13 марта 2018
© REUTERS / Tom Jacobs
"Отфутбольте Англию", или Почему Тунис заинтересован в "деле Скрипаля"

Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, Москва считает отравление Скрипалей террористическим актом против россиян.

"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — сказал он.

Он добавил, что Россия "в шоке от экспертных оценок" британских политиков и дипломатов по этому делу.

Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу Скрипаля, не выдерживает критики, считают в МИД.

Дело Скрипаля

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ответ Брюсселя: ЕС отзывает посла из России

Лондон утверждает, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

После отравления Скрипаля Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил контакты с Москвой на высоком уровне. Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Россия неоднократно называла обвинения в свой адрес "бездоказательной провокацией".

Международное давление на Россию

Британия также пытается оказать давление на Россию с помощью других стран, призывая их принять меры против России.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров заявил, что Скрипаль стал жертвой врагов России

Накануне стало известно, что своего посла из страны отзывает ЕС. Как пишут СМИ, на аналогичный шаг планируют пойти двадцать стран.
Издание The Times ссылается на неназванный источник, по словам которого, в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков, действия Запада могут свидетельствовать о последовательной реализации долгосрочной стратегии, направленной на изоляцию России.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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