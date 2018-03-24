Оскорблять журналистов и называть их слугами неприемлемо, заявили в Госдуме

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, комментируя слова своего коллеги, заявил, что оскорблять журналистов и называть их слугами неприемлемо.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов "слугами" и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, "прижать хвосты".

"Странно видеть подобного рода заявления от однопартийца. Тем более что позиция "Единой России" в отношении журналистского сообщества однозначна: партия всегда уважительно относилась и будет относиться к тяжелому и часто самоотверженному труду тысяч и тысяч журналистов, мужчин и женщин, которые служат интересам общества. И оскорблять их, называть "слугами" — неприемлемо", — написал Ревенко в Facebook.

"Мы, депутаты, прежде всего сами являемся слугами народа, и не стоит об этом забывать. Коллеге Сибагатуллину, я считаю, надо бы просто извиниться, а не уходить в пикировки на тему: "кто более партии истории ценен", — добавил он.

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.