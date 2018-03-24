Оскорблять журналистов и называть их слугами неприемлемо, заявили в Госдуме

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, комментируя слова своего коллеги, заявил, что оскорблять журналистов и называть их слугами неприемлемо.
"Странно видеть подобного рода заявления от однопартийца. Тем более что позиция "Единой России" в отношении журналистского сообщества однозначна: партия всегда уважительно относилась и будет относиться к тяжелому и часто самоотверженному труду тысяч и тысяч журналистов, мужчин и женщин, которые служат интересам общества. И оскорблять их, называть "слугами" — неприемлемо", — написал Ревенко в Facebook.
"Мы, депутаты, прежде всего сами являемся слугами народа, и не стоит об этом забывать. Коллеге Сибагатуллину, я считаю, надо бы просто извиниться, а не уходить в пикировки на тему: "кто более партии истории ценен", — добавил он.
В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.