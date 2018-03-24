Чижов надеется, что ЕС сохранит тесное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов надеется, что у членов Европейского союза хватит здравого смысла сохранить тесное сотрудничество с Россией.

Чижов выразил опасение, что сохранение единой позиции 28 стран-членов Европейского союза стало самоцелью.

"А ведь этим делу не поможешь. Но не будем драматизировать. Думаю, что сегодня обстановка довольно искусственно нагнетается. Но это дело времени. Несомненно, отношениям — особенно российско-британским — нанесен ущерб. Но надеюсь, у членов ЕС и европейских институтов хватит здравого смысла сохранить тесное сотрудничество с Россией", — сказал Чижов в интервью телеканалу Euronews.

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.