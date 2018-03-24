Россия готовится к визиту Абэ 26 мая в Москву и Петербург, заявила Голодец

ОСАКА, 24 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Россия ведет подготовку к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ 26 мая в Москву и Санкт-Петербург, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Она также отметила, что сторонами на 2018 год "запланировано более 120 мероприятий в области политики, экономики, образования, культуры".
Ранее сообщалось, что премьер Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию 25-26 мая планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора, тему совместной хозяйственной деятельности на островах южно-курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, сотрудничество в сферах безопасности.