Россия готовится к визиту Абэ 26 мая в Москву и Петербург, заявила Голодец

ОСАКА, 24 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Россия ведет подготовку к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ 26 мая в Москву и Санкт-Петербург, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы сейчас готовимся к визиту господина Абэ 26 мая, который начнется в Москве и продолжится в Санкт-Петербурге. 2018 год – год особый для российско-японских отношений. Это будет год России в Японии и Японии в России", — сказала Голодец на встрече с министром экономики промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.

Она также отметила, что сторонами на 2018 год "запланировано более 120 мероприятий в области политики, экономики, образования, культуры".

Ранее сообщалось, что премьер Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию 25-26 мая планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора, тему совместной хозяйственной деятельности на островах южно-курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, сотрудничество в сферах безопасности.