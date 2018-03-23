Ситуация с мусорным полигоном в Волоколамске (80)

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

Также губернатор объявил, что муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области — Андрей Вихарев. Сейчас он занимает должность главы городского округа Лосино-Петровский.

Отставка Гаврилова произошла на фоне проблем с мусорным полигоном "Ядрово", расположенным в Волоколамском районе.

Ситуация с "Ядрово"

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории свалки ввели режим ЧС. В среду ночью там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятерых госпитализировали.

Ухудшение их здоровья связали с запахом. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе.

Позднее жители вышли на стихийный митинг у здания ЦРБ, произошла потасовка. Собравшиеся начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова, требуя закрыть полигон.