МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.
Отставка Гаврилова произошла на фоне проблем с мусорным полигоном "Ядрово", расположенным в Волоколамском районе.
Ситуация с "Ядрово"
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории свалки ввели режим ЧС. В среду ночью там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятерых госпитализировали.
Ухудшение их здоровья связали с запахом. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе.
Позднее жители вышли на стихийный митинг у здания ЦРБ, произошла потасовка. Собравшиеся начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова, требуя закрыть полигон.