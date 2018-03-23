Путин заявил, что все, о чем он говорил перед выборами, должно быть сделано

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. России необходим настоящий прорыв, все, о чем шла речь в ходе избирательной кампании, должно быть сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам необходим настоящий прорыв, и в вашем активном участии в выборах, вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано", — сказал Путин в обращении к гражданам России по итогам выборов, которое опубликовано на сайте Кремля.

"Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежду на изменение к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно", — также подчеркнул президент.