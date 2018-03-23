Госдума изменила график работы

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума РФ в пятницу приняла проект постановления, который изменяет распорядок работы нижней палаты парламента.

Согласно новому графику, пленарные заседания в Госдуме будут проходить не по средам и пятницам, а по вторникам и четвергам. Продолжительность заседаний остается прежней. В связи с этим заседания Совета ГД будут проходить по понедельникам и средам, а заседания комитетов, комиссий и фракций – в понедельник, среду и пятницу.

Кроме того, переносятся и выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Теперь они будут проходить перед обсуждением проекта порядка заседания ГД в начале пленарных заседаний (примерно в 10 часов утра), а не в 12.30, как это было прежде.

"Хочется подчеркнуть, что мы с вами выстраиваем более напряженную работу, более напряженный график, и у нас цель одна – дать возможность депутатам в еженедельным формате встречаться с избирателями. И мы с вами за счет изменения графика эту задачу решаем", — сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.