В Кремле рассказали, на что готовы противники России для ее сдерживания

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Противники крепнущей России готовы ставить под угрозу международное право, забывают обо всех правилах для сдерживания РФ, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, чем больше Россия развивается, тем дискомфортнее себя ощущают противники сильной России, "тем более жестко они начинают себя вести в международных отношениях".

"И в этом жестком поведении они готовы ставить под угрозу международное право, основы международных отношений, режим свободной торговли и коммерции. Они готовы забыть о справедливой торговле, они готовы забыть о правилах ВТО. Они готовы забыть обо всех правилах, когда хотят сдержать Россию", — сказал Песков.