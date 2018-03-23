В Кремле рассказали, как может поменяться конституция

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин будет менять конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

Ранее в интервью телеканалу NBC Путин заявил, что никогда не менял конституцию, не делал это "тем более под себя" и планов менять ее "на сегодняшний день" нет.

На уточняющий вопрос RT, имел ли в виду президент, что, может быть, конституционная реформа будет, но она не будет связана с его персональным пребыванием у власти, Песков ответил: "Да, конечно".

По словам Пескова, нет ни малейшего повода не верить или не доверять или думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать конституцию к "персональной политической воле". Пресс-секретарь отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.

"Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны", — заявил пресс-секретарь президента.