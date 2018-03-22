В Госдуму внесли поправку в закон об объектах культурного наследия

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы из комитета по культуре внесла законопроект по повышению эффективности госохраны территорий музеев-заповедников, следует из электронной базы данных.
"Проектом федерального закона предложено дополнить ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" новой статьей 565 "Особенности государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения",- говорится в пояснительной записке.
Законодатели отмечают, что двойственный правовой статус историко-культурных музеев-заповедников одновременно как объектов культурного наследия и музейных учреждений приводит к правовой коллизии в вопросах государственного учета в едином государственном реестре.
Проектом закона определяется, что на территории историко-культурных музеев-заповедников осуществляется деятельность, предусмотренная ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" для музеев-заповедников, а так же определяется порядок и особенности внесения сведений в реестр об историко-культурных музеях-заповедниках и расположенных в их границах объектах культурного наследия народов РФ.