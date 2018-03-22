В Госдуму внесли поправку в закон об объектах культурного наследия

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы из комитета по культуре внесла законопроект по повышению эффективности госохраны территорий музеев-заповедников, следует из электронной базы данных.

Авторы инициативы Станислав Говорухин, Владимир Бортко, Елена Драпеко, Ольга Казакова, Александр Шолохов, Ольга Германова, Наталья Пилюс, Светлана Савченко, Юрий Левицкий.

"Проектом федерального закона предложено дополнить ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" новой статьей 565 "Особенности государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения",- говорится в пояснительной записке.

Законодатели отмечают, что двойственный правовой статус историко-культурных музеев-заповедников одновременно как объектов культурного наследия и музейных учреждений приводит к правовой коллизии в вопросах государственного учета в едином государственном реестре.

Законопроект устанавливает, что государственной охране подлежат такие объекты культурного наследия как ансамбли или достопримечательные места, расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов.

Проектом закона определяется, что на территории историко-культурных музеев-заповедников осуществляется деятельность, предусмотренная ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" для музеев-заповедников, а так же определяется порядок и особенности внесения сведений в реестр об историко-культурных музеях-заповедниках и расположенных в их границах объектах культурного наследия народов РФ.