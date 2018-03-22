Миронов призвал ввести санкции против Британии после заявления Джонсона

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия должна отозвать своего посла из Великобритании для консультаций и ввести санкции против Британии и ее официальных лиц после заявления главы британского МИД Бориса Джонсона о чемпионате мира по футболу 2018 года, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

В среду на заседании парламентского комитета по международным делам Джонсон согласился с утверждением одного из депутатов о том, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года в Берлине — для поднятия имиджа страны.

"Джонсон перешел черту. Подобную выходку спускать нельзя. Считаю, что необходимо отозвать нашего посла в Лондоне для консультаций и ввести санкции против Великобритании и ее официальных лиц", — заявил журналистам Миронов.

В городе Солсбери в Великобритании 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва обвинения отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.

Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.

Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.