В ЦИК рассказали о смене глав избиркомов в нескольких регионах

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Не менее чем в двух регионах России после прошедших выборов президента сменятся главы региональных избиркомов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Есть, но говорить пока не буду, пока до конца не проведем проверку", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов о возможности смены глав региональных избиркомов.

"По крайне мере точно сменятся главы двух региональных избирательных комиссий", — добавила она.

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