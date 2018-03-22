Глава комитета Госдумы прокомментировал "черный список" Грузии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Работа межпарламентской российско-грузинской группы будет зависеть от ситуации с возможным принятием в Грузии "черного списка" лиц, ответственных, по мнению Тбилиси, за убийства и пытки грузинских граждан, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"У нас стоит в плане. Мы третий раз с ними должны встречаться, но тут отягощено это тем, что грузины приняли решение о возможном принятии санкционного списка… Депутаты "Альянса патриотов Грузии" просили нас, чтобы было возможно проводить посещение могил между абхазами, осетинами и грузинами, а вместо этого сейчас санкционный список хотят принять. Поэтому посмотрим, что там в связи с этим санкционным списком, и тогда будет принято решение о времени и о сроках", — пояснил РИА Новости Калашников.

Парламент Грузии в среду большинством голосов принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Основанием для принятия резолюции стали убийство в 2016 году на грузино-абхазской границе гражданина Грузии Гиглы Отхозория и смерть в феврале этого года в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили. Тело Татунашвили Цхинвал передал грузинской стороне накануне, спустя почти месяц после его смерти.

Согласно документу, до 15 июня правительство должно представить парламенту так называемый "список Отхозория – Татунашвили", в который войдут лица, обвиняемые и осужденные за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью граждан Грузии и укрывательство этих преступлений. Парламент также призывает правительство принять меры по введению международными организациями и странами-партнерами всех возможных ограничений в отношении лиц, которые войдут в список.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.