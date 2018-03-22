В Росгвардии обеспокоились демпингом на тендерах по охране госучреждений

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Росгвардия введет специальные требования к охранным предприятиям, которые оказывают услуги по безопасности организациям, финансируемым из бюджета, это поможет избежать победы на торгах предприятий, демпингующих цены, заявил на круглом столе в Общественной палате начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.
"(Занимаемся) установлением специальных требований к частным охранным организациям, под охраной которых находятся объекты, финансируемые за счет бюджета всех уровней. По нашему мнению, это поможет создать барьеры для организаций, демпингующих торги", — сказал Веденов.
По его словам, этот вопрос "находится на стадии, близкой к завершению".