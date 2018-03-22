В ГД сочли непроработанной идею увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Инициативу об увеличении штрафа за отсутствие или просрочку полиса ОСАГО нельзя считать проработанной, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев (ЕР).

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник на страховом рынке сообщили, что правительство РФ не поддержало законопроект депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергея Вострецова, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5 тысяч рублей.

"Конечно, это непроработанная инициатива. Её, наверное, хотели бы видеть страховщики, чтобы штраф такой был. А по факту, в той ситуации, которая сейчас на рынке происходит — страховка подорожала многократно, это раз. А во-вторых, электронный полис не купишь, система вечно дает сбой. Страховщики постоянно навязывают услуги при покупке страховки по страхованию здоровья и так далее", — сказал РИА Новости Васильев.

По мнению, депутатам, наоборот, следовало бы подумать о послаблениях для водителей в этой сфере.

"В этой ситуации, когда страховщики не навели порядок, депутатам от "Единой России", может, следовало бы подумать, чтобы увеличить срок езды с просроченной страховкой без каких-либо штрафов. Например, два месяца", — добавил парламентарий.

В январе этого года Вострецов заявлял журналистам, что законопроект о повышении штрафа за езду без полиса ОСАГО до 5 тысяч рублей планируют окончательно принять в Госдуме до конца весенней сессии. Как говорил депутат, документ уже прошел экспертизу, но законодатели продолжают вести дискуссии из-за сложностей с приобретением полиса в регионах, где большинство страховых компаний работают без полноценного офиса для приема автовладельцев.

Сейчас за неисполнение автовладельцем установленной законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, штраф составляет 800 рублей. А за управление транспортным средством в не предусмотренный страховым полисом ОСАГО период, а также за управление автомобилем не указанными в полисе лицами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.