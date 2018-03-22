В Госдуму внесли более 360 предложений по посланию Путина парламенту

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Более 360 предложений депутатов и регионов поступило в Госдуму по законодательному обеспечению послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава государства выступил с посланием парламенту 1 марта. Среди приоритетов, которые выделил президент, — улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресная социальная помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Значительное внимание он уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

"За короткий промежуток времени после оглашения послания Федеральному собранию президента Путина поступило более 360 предложений со стороны депутатов, регионов по законодательному обеспечению послания", — сказал Володин после заседания Совета Думы, на котором межфракционная рабочая группа представила предложения по реализации послания президента.

Он отметил, что в настоящая время ведется подробная проработка первой группы инициатив, которая включает около 70 законопроектов.

"Остановились, изучив этот вопрос, на реализации первой части предложений. Она включает около 70 законопроектов. Рабочая группа приступила уже к проработке этих инициатив. И мы вместе с правительством постараемся сделать все, чтобы по ключевым вопросам законодательные решения были приняты как можно быстрее", — добавил Володин.