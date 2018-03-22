Пушкина рассказала о сроках внесения поправок о домогательствах в сессию ГД

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Поправки в законопроект о гендерном равенстве, которыми в РФ будет закреплено понятие "харрасмента", скорее всего, не будут внесены в весеннюю сессию Госдумы, заявила заместитель председателя комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее стало известно, что Пушкина планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в законодательстве. Как поясняла РИА Новости депутат, этот вопрос будет прописан в проекте закона о гендерном равенстве в трудовых отношениях, внесенном в Госдуму в 2003 году. Законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению.

"Сейчас все эксперты должны свои понятия и определения представить. Я запросила документы из ООН, я запросила материалы из четырех стран, где этот закон реально работает, и есть люди, которые уже несут за это ответственность… Это будет все очень сложно. Я не думаю, что это будет в эту сессию. Я надеюсь в эту сессию хотя бы сделать черновик", — сообщила РИА Новости Пушкина.

Парламентарий допускает разработку отдельного законодательства о сексуальных домогательствах, но считает более целесообразным закрепить соответствующую поправку в законе о гендерном равенстве.

"Мне кажется, что если мы распишем все: ведь это и дискриминация при приеме на работу, это возрастно-половая, разного рода дискриминация, так будет лучше", — сказала депутат.