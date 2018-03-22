Путин и президент Финляндии договорились о продолжении контактов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре договорились о продолжении контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ниинистё поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Обсуждались вопросы российско-финляндских отношений, а также актуальная международная проблематика. Владимир Путин, в частности, проинформировал своего коллегу о содержании состоявшегося 21 марта телефонного разговора с президентом США (Дональдом) Трампом. Достигнута договоренность о продолжении контактов", — говорится в сообщении.

Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.