МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. "Единая Россия" приостанавливает членство в партии бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, которого подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка "Петрокоммерц", сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила РИА Новости, что Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении средств из "Петрокоммерца". По данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого была отозвана лицензия в 2015 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество). Бывшего депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения.

"В соответствии с уставом партии "Единая Россия", сегодня на заседании местного политсовета района Хамовники (Москва) было принято решение о приостановлении членства в партии Вадима Варшавского. "Единая Россия" приостанавливает членство в партии Вадима Варшавского в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Мошенничество", — сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что на данный момент Варшавский находится в изоляторе временного содержания.