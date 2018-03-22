Говорить о прорыве в отношениях России и США пока рано, считает Песков

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Кремле считают преждевременным говорить о каких-то прорывах в отношениях России и США после разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, еще надо наладить диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум, — до прорыва здесь еще далеко", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, дал ли Путин распоряжение МИДу начать подготовку к саммиту, пресс-секретарь президента заявил: "Да, мы вчера сообщали о том, что президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита".

Трамп и Путин говорили по телефону во вторник. Как ранее сообщил Кремль, телефонный разговор, во время которого прозвучали поздравления с переизбранием Путина президентом, состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. По данным Кремля, Путин и Трамп также обсудили развитие двусторонних контактов, а особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.