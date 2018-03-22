МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритании терять уже нечего, а вот другим европейским государствам ухудшение отношений с Россией на фоне постоянной кризисной ситуации только навредит, рассказал RT первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить союзников в ЕС обвинить Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и выслать российских дипломатов.

"Все события с отравлениями, убийствами почему-то происходят в Великобритании. Может, британским спецслужбам и полиции надо заняться вопросом, из-за чего там погибают российские граждане, а также почему из этого потом создают спектакль, который не заканчивается никакими серьёзными разбирательствами — так, пошуметь, чтобы осадок остался", — отметил сенатор.

Призывы Лондона игнорировать чемпионат мира по футболу в России Джабаров сравнил с бойкотом Олимпиады в Москве в 1980 году.

"Провокация с отравлением Скрипаля и его дочери набирает обороты. Теперь это уже становится понятно, поскольку главные призывы — бойкотировать чемпионат мира по футболу в России <…> Это очень напоминает события 80-го года, когда в ответ на ввод советских войск в Афганистан американцы и их союзники бойкотировали московскую Олимпиаду", — заявил сенатор.

По его словам, подобные призывы ложатся "в русло откровенно русофобской политики Америки, Великобритании и других европейских стран".