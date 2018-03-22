Захарова прокомментировала сообщения о возможной отставке Лаврова

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сообщения в СМИ о возможной отставке главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова после президентских выборов являются "фейком", заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания", — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook

Представитель дипломатического ведомства также напомнила, что российский МИД уже многократно комментировал сообщения о перестановках в правительстве.

"Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", —добавила Захарова.

Он "устал"

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на несколько неназванных источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, поскольку "устал" от должности Министра иностранных дел, которую он занимает с 2004 года.

Накануне Лаврову исполнилось 68 лет. Свой день рождения глава российской дипломатии встретил в японской столице, где находился с официальным визитом. В Токио он провел переговоры с японским коллегой, который преподнес Лаврову праздничный торт в форме футбольного мяча.

Реакция Кремля

В Кремле также отреагировали на сообщения о возможной отставке Лаврова. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не стоит обращать внимания на спекуляции СМИ на эту тему.

"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!", — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможные перестановки в правительстве страны начнутся только после инаугурации.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", — отметил глава государства.

Путин также добавил, что не мог заниматься подбором кандидатур на министерские должности. Президент страны подчеркнул, что начал "предметно думать" об этом только после того, как стали известны первые результаты выборов.