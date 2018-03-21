Заседания общественного совета проекта ЕР с РАН будут регулярными

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заседания общественного совета проекта "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" с участием академиков РАН будут проводиться регулярно, следующие запланированы на май, сентябрь и ноябрь, сказал член высшего совета "Единой России", председатель общественного совета проекта партии Олег Бударгин.

"Есть предложение встретиться здесь в мае по теме промышленной политики, высоким технологиям в медицине и сельском хозяйстве, а также IT. В сентябре встретиться по теме кадровой политики, образованию и достойному труду и где-то в ноябре обсудить вопросы освоения Арктики, вопросы инфраструктурного развития, энергетики и экологической безопасности", — сказал Бударгин на расширенном заседании общественного совета проекта с академиками РАН.

Он добавил, в будущем проект скорректирует планы в соответствии с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. "Но пока мы видим такие вот вопросы, которые нужно поставить на повестку дня", — сказал он.

Выступая на заседании, председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов подчеркнул необходимость более активного использования инновационных подходов в областях, где Россия уже обладает преимуществами. "Необходимо формировать экономику нового типа с применением технологичных решений. Это позволит обеспечить высокий уровень благосостояния граждан", — сказал Грызлов.

В то же время академик РАН Борис Алёшин отметил, что "всем нам хочется жить в постиндустриальном обществе", но чтобы туда перейти, считает он, необходимо создать "высокоинтеллектуального потребителя". "Чтобы можно было кому-то предложить эту продукцию. Мне кажется, для партии, с точки зрения решения конкретных задач, борьба с бедностью должна быть приоритетной", — добавил Алёшин.

Вместе с тем, как обратил внимание Грызлов, России следует содействовать более интенсивному освоению экспортного потенциала российского образования в целом. "Мы способны делиться знаниями. И делали это на протяжении своей истории. В этом сила России и одна из исторических миссий. ​Здесь, безусловно, необходимы и законодательные, и организационные решения. В том числе те, которые расширяют и укрепляют формы поддержки промышленных предприятий. Целый спектр таких форм и инструментов уже предусмотрен", — сказал председатель высшего совета ЕР.

В итоге участники заседания договорились проводить встречи на площадке Российской академии наук регулярно, а также поддержали идею создания на базе общественного совета "широкой общественной платформы". "Уверен, что наша встреча поможет заложить основу широкой общественной платформы, которая будет эффективно сопровождать и обеспечивать развитие современной экономики, генерацию прорывных решений для достижения лидерства России", — отметил Грызлов.