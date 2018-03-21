Сенатор от Подмосковья рассказал о работе по закрытию мусорных полигонов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Власти Московской области проводят системную работу по закрытию мусорных полигонов в Подмосковье, заявил РИА Новости сенатор от исполнительной власти субъекта РФ Юрий Липатов.
"Исполнительная власть Московской области закрывает те проблемы, которые накопились в Подмосковье за предыдущие годы. Несколько лет назад в области было 42 мусорных полигона, 60% из них уже закрыто", — сказал Липатов.
Он подчеркнул, что ситуацией в Волоколамском районе занимается губернатор Московской области Андрей Воробьев, который уже поставил все задачи, которые надо решать. Это касается и деактивации полигона, и мер, направленных на охрану здоровья детей, сказал сенатор.
"Я как законодатель также нахожусь на постоянной связи с руководством области", — отметил он.