Сенатор от Подмосковья рассказал о работе по закрытию мусорных полигонов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Власти Московской области проводят системную работу по закрытию мусорных полигонов в Подмосковье, заявил РИА Новости сенатор от исполнительной власти субъекта РФ Юрий Липатов.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

"Исполнительная власть Московской области закрывает те проблемы, которые накопились в Подмосковье за предыдущие годы. Несколько лет назад в области было 42 мусорных полигона, 60% из них уже закрыто", — сказал Липатов.

Он подчеркнул, что ситуацией в Волоколамском районе занимается губернатор Московской области Андрей Воробьев, который уже поставил все задачи, которые надо решать. Это касается и деактивации полигона, и мер, направленных на охрану здоровья детей, сказал сенатор.

"Я как законодатель также нахожусь на постоянной связи с руководством области", — отметил он.