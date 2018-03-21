Комитет Госдумы по транспорту и строительству создал две рабочие группы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству на заседании 21 марта принял решение создать две рабочие группы с участием профильных министерств и научного сообщества по итогам послания президента РФ Федеральному Собранию.

Как сообщает пресс-служба комитета, первая рабочая группа займётся вопросами развития автомобильных дорог всех форм собственности. Её возглавил зампред комитета Сергей Бидонько. Руководителем ещё одной рабочей группы — по вопросам строительства жилья в РФ — назначен первый зампред комитета Алексей Русских.

По предварительному плану, первые заседания могут состояться в мае после праздничных дней.